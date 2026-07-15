Haberler Yaşam Haberleri Yer Muğla! Sevgilisi tarafından darp edilerek vahşice katledilmişti: Sevil Işıktekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!
Giriş Tarihi: 15.07.2026 15:29

Yer Muğla! Sevgilisi tarafından darp edilerek vahşice katledilmişti: Sevil Işıktekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda 38 yaşındaki Sevil Işıktekin tartıştığı sevgilisi Niyazi Bahçe tarafından darp edilerek katledilmişti. Talihsiz kadını sevdikleri gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Muğla! Sevgilisi tarafından darp edilerek vahşice katledilmişti: Sevil Işıktekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!
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Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Niyazi Bahçe ile sevgilisi Sevil Işıktekin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bahçe, Işıktekin'ı dövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ KADIN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevil Işıktekin, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Niyazi Bahçe ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Sevil Işıktekin'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından teslim alınarak Menteşe Kurşunlu Camii'ne getirildi. Cenazeye, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Işıktekin'in yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Sevil Işıktekin'in tabutu, kadınlar tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Işıktekin'in cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MENTEŞE #MUĞLA

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Yer Muğla! Sevgilisi tarafından darp edilerek vahşice katledilmişti: Sevil Işıktekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!
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