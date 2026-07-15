Yer Muğla! Sevgilisi tarafından darp edilerek vahşice katledilmişti: Sevil Işıktekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Niyazi Bahçe ile sevgilisi Sevil Işıktekin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bahçe, Işıktekin'ı dövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.