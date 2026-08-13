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Giriş Tarihi: 13.08.2026 12:38 Son Güncelleme: 13.08.2026 12:50

Yer Muğla! Türk bayrağını ateşe vermişti: O şüphelinin ifadesi pes dedirtti!

Muğla’da, bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını etrafı kolaçan ettikten sonra ateşe vermişti. Çirkin saldırının şüphelisi 35 yaşındaki Ayşe A. adliyeye sevk edilirken ifadesi şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Muğla! Türk bayrağını ateşe vermişti: O şüphelinin ifadesi pes dedirtti!
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Olay, 11 Ağustos'ta gece saatlerinde Kurşunlu Meydanı'nda meydana geldi. Bir kadın, çevreyi kolaçan ettikten sonra mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını çakmakla ateşe verip, uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ

Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen mağaza sahipleri, bayrağın yandığını fark edip, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin Ayşe A. olduğunu belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Ayşe A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin polisteki ifadesinde, herhangi bir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen daha önce hastanede kendisine şizofreni teşhisi konularak rapor verildiğini, bu nedenle bayrağı yaktığını öne sürdüğü belirtildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUĞLA

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Yer Muğla! Türk bayrağını ateşe vermişti: O şüphelinin ifadesi pes dedirtti!
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