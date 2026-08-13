Yer Muğla! Türk bayrağını ateşe vermişti: O şüphelinin ifadesi pes dedirtti!

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Ayşe A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin polisteki ifadesinde, herhangi bir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen daha önce hastanede kendisine şizofreni teşhisi konularak rapor verildiğini, bu nedenle bayrağı yaktığını öne sürdüğü belirtildi.

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