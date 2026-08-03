Yer Pendik! İş insanı Ercan Ekşi kurşunlanarak vahşice katledildi! Kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı: Meğer cani 3 saat boyunca…

SİLAHI 300 METRE ÖTEYE ATIP KAÇTI

Saldırının ardından silahı yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir alana atan şüphelinin, daha sonra kendisini bekleyen bir araçla Bahçelievler'e kaçtığı anlaşıldı. Şüphelinin, sonrasında Taksim'e geçtiği tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli M.G. (23), işlemleri için emniyete götürüldü.