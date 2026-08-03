Haberler Yaşam Haberleri Yer Pendik! İş insanı Ercan Ekşi kurşunlanarak vahşice katledildi! Kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı: Meğer cani 3 saat boyunca…
Giriş Tarihi: 3.08.2026 16:24

Yer Pendik! İş insanı Ercan Ekşi kurşunlanarak vahşice katledildi! Kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı: Meğer cani 3 saat boyunca…

İstanbul Pendik'te yaşanan olayda 46 yaşındaki iş insanı Ercan Ekşi suikaste uğradı. Kurşunların hedefi olan Ekşi vahşice katledilirken olayla irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı. Korkunç cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıkarken detaylar kan dondurdu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Pendik! İş insanı Ercan Ekşi kurşunlanarak vahşice katledildi! Kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı: Meğer cani 3 saat boyunca…
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pendik'te 31 Temmuz'da inşaat işiyle uğraşan iş insanı Ercan Ekşi'nin (46) şantiyenin girişinde silahlı saldırı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı.

KATİL TAM 3 SAAT BOYUNCA BEKLEDİ

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıdan yaklaşık 3 saat önce yürüyerek bölgeye gelen şüphelinin otobüs durağında beklediğini, Ercan Ekşi'nin aracına bineceği sırada silahla ateş açarak kaçtığını belirledi.

SİLAHI 300 METRE ÖTEYE ATIP KAÇTI

Saldırının ardından silahı yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir alana atan şüphelinin, daha sonra kendisini bekleyen bir araçla Bahçelievler'e kaçtığı anlaşıldı. Şüphelinin, sonrasında Taksim'e geçtiği tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli M.G. (23), işlemleri için emniyete götürüldü.

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2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin araçla kaçmasına yardım eden ve azmettiriciyle irtibat kuran 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Öte yandan silahlı saldırı ve şüphelinin Taksim'de yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, durakta bekleyen şüphelinin aracına doğru yönelen iş insanına ateş açarak kaçması ve Taksim Meydanı'nda polis ekiplerince yakalanması yer alıyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör

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Yer Pendik! İş insanı Ercan Ekşi kurşunlanarak vahşice katledildi! Kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı: Meğer cani 3 saat boyunca…
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