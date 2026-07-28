Yer Sakarya! Kaza sanılıyordu cinayet çıktı! Duhan Sağıroğlu katlini tanıyordu: Tabancayla vurup…

Olay, gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Taşlık Sokak'ta meydana geldi. Bir motosikletin sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan Duhan Sağıroğlu'nun yaralı olduğunu tespit etti.