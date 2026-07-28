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Giriş Tarihi: 28.07.2026 14:13

Yer Sakarya! Kaza sanılıyordu cinayet çıktı! Duhan Sağıroğlu katlini tanıyordu: Tabancayla vurup…

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen olayda Duhan Sağıroğlu motosiklet kazasında yaralanarak hayatını kaybetti sanılıyordu. Korkunç ölümün ardından cinayet çıktı. Tabancayla vurularak katledildiği düşünülen 30 yaşındaki adamın katilini daha önce tanıdığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Sakarya! Kaza sanılıyordu cinayet çıktı! Duhan Sağıroğlu katlini tanıyordu: Tabancayla vurup…
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Olay, gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Taşlık Sokak'ta meydana geldi. Bir motosikletin sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan Duhan Sağıroğlu'nun yaralı olduğunu tespit etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Sağıroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sağıroğlu'nun cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından yapılan incelemede, Duhan Sağıroğlu'nun motosiklet kazasında değil, tabancayla vurulma sonucu öldüğü belirlendi. Sağıroğlu'nun, bilinmeyen nedenle tartıştığı akrabası Y.S. tarafından tabancayla vurulduğu tespit edildi.

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AKRABASI GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin çalışmasının ardından yakalanan Y.S. gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAKARYA #SAPANCA

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Yer Sakarya! Kaza sanılıyordu cinayet çıktı! Duhan Sağıroğlu katlini tanıyordu: Tabancayla vurup…
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