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Giriş Tarihi: 15.10.2024 09:07

Yer Samsun: Kalp krizi geçiren Hamide Tuncel'in organları 3 kişiyi hayata bağladı!

Samsun'da 41 yaşındaki Hamide Tuncel, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Tuncel'in bağışlanan organları 3 kişiye hayat verdi.

İHA
Yer Samsun: Kalp krizi geçiren Hamide Tuncel’in organları 3 kişiyi hayata bağladı!

Samsun'da ikamet eden 41 yaşındaki Hamide Tuncel, tedavi için gittiği Samsun Ruh Sağlığı Hastanesinde kalp krizi geçirdi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuncel, yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Gece yarısı ameliyat ile alınan karaciğer Erzurum'a, 2 kornera ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.


"ORGAN BAĞIŞI İLE İNSANLARA CAN OLURUZ"
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Karaciğer Nakli Sorumlu Yardımcısı Doç. Dr. Kağan Karabulut yaptığı açıklamada, "Bugün yine Karadeniz Bölgesi'nden organ bağışı oldu. Karadeniz bu konuda Türkiye birincisi. En çok organ çıkaran bölgemiz. Organ bağışı ile insanlara can oluyoruz. Bağışlayan aileye teşekkür ediyoruz. Organ bağışı hayat kurtarır" dedi.

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Yer Samsun: Kalp krizi geçiren Hamide Tuncel'in organları 3 kişiyi hayata bağladı!
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