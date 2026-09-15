Yer Samsun! Sokak ortasında bıçaklı dehşet! Yolda gördüğü kadına defalarca saldırdı: ‘Kadını tanımıyordum ama…’

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Ü. (32), sokakta karşılaştığı Nesrin H.'ya (43) bıçakla saldırdı. Vücudunun sağ göğüs üzeri ve sol göğüs altından yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
TALİHSİZ KADININ YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
Ameliyata alınan Nesrin H.'nın dalağının alındığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.