Yer Samsun! Sokak ortasında bıçaklı dehşet! Yolda gördüğü kadına defalarca saldırdı: ‘Kadını tanımıyordum ama…’

'KADINI TANIMIYORDUM ÜZERİMDEKİ BIÇAKLA SALDIRDIM'



Olayın ardından polis tarafından suçta kullandığı bıçakla birlikte yakalanan Burak Ü., ifadesinde psikolojisinin bozuk olduğunu, PTT önünden geçerken tanımadığı bir kadın gördüğünü ve üzerinde taşıdığı bıçağı çıkararak kadına saldırdığını söyledi.