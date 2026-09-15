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Giriş Tarihi: 15.09.2026 16:35

Yer Samsun! Sokak ortasında bıçaklı dehşet! Yolda gördüğü kadına defalarca saldırdı: ‘Kadını tanımıyordum ama…’

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Bir şahıs yolda gördüğü kadına kabusu yaşattı. Tanımadığı kadını defalarca kez vahşice bıçaklayan caninin ifadesi kan dondurdu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Yer Samsun! Sokak ortasında bıçaklı dehşet! Yolda gördüğü kadına defalarca saldırdı: ‘Kadını tanımıyordum ama…’
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Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Ü. (32), sokakta karşılaştığı Nesrin H.'ya (43) bıçakla saldırdı. Vücudunun sağ göğüs üzeri ve sol göğüs altından yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TALİHSİZ KADININ YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Ameliyata alınan Nesrin H.'nın dalağının alındığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

'KADINI TANIMIYORDUM ÜZERİMDEKİ BIÇAKLA SALDIRDIM'

Olayın ardından polis tarafından suçta kullandığı bıçakla birlikte yakalanan Burak Ü., ifadesinde psikolojisinin bozuk olduğunu, PTT önünden geçerken tanımadığı bir kadın gördüğünü ve üzerinde taşıdığı bıçağı çıkararak kadına saldırdığını söyledi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İLKADIM #SAMSUN

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