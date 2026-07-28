Yer Samsun! Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçtı: Korkunç saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

"POMPALI TÜFEKLE KARDEŞİMİ YARALADI"



Yaralıların avukatı ve aynı zamanda kardeşi ve amcası olan Hasan Sever yaptığı açıklamada, "Kardeşim ve yeğenlerimin pompalı tüfekle yaralanması olayı kamera kayıtlarından da açıkça görüldüğü üzere adam öldürmeye teşebbüs niteliğindedir. Ancak yargılama halen Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Yaptığımız itirazlardan henüz sonuç alamadık. Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör