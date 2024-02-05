Yer Samsun: Tabancayla oynarken arkadaşını başından vurdu!

Kanlı olay, dün akşam Alaçam ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde meydana geldi. U.E., boş olan dükkanında arkadaşları Musap Ş. (17), Kürşat A. (17), Emir E.(18) ve Sudenur K. (18) ile içki içmeye başladı.