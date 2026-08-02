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Giriş Tarihi: 2.08.2026 14:37

Yer Şanlıurfa! Fotoğraf çekmek isterken nehre düştü: Havva’dan acı haber!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybederek Fırat Nehri'ne düşen 21 yaşındaki Havva Çelik’ten kötü haber geldi. Ekipler yaptıkları çalışmada Havva’nın cansız bedenine ulaştı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Şanlıurfa! Fotoğraf çekmek isterken nehre düştü: Havva’dan acı haber!
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Olay, dün akşam saatlerinde, Dorucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Nehri kıyısındaki kayalıklarda fotoğraf çekmek isteyen Havva Çelik, bir anda dengesini kaybedip düştü. Akıntıya kapılan Çelik, kayboldu.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

HAVVA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarıyla Havva Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA #FIRAT NEHRİ

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Yer Şanlıurfa! Fotoğraf çekmek isterken nehre düştü: Havva’dan acı haber!
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