Yer Şanlıurfa! Fotoğraf çekmek isterken nehre düştü: Havva’dan acı haber!

Olay, dün akşam saatlerinde, Dorucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Nehri kıyısındaki kayalıklarda fotoğraf çekmek isteyen Havva Çelik, bir anda dengesini kaybedip düştü. Akıntıya kapılan Çelik, kayboldu.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi.
HAVVA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarıyla Havva Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.