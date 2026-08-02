Yer Şanlıurfa! Fotoğraf çekmek isterken nehre düştü: Havva’dan acı haber!

HAVVA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarıyla Havva Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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