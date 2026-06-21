Haberler Yaşam Haberleri Yer Sarıyer! Belgrad Ormanı’nda 'Yürüyüş yapıyoruz' bahanesi tutmadı: Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi suçüstü yakalandı!
Giriş Tarihi: 21.06.2026 12:04

Yer Sarıyer! Belgrad Ormanı’nda 'Yürüyüş yapıyoruz' bahanesi tutmadı: Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi suçüstü yakalandı!

İstanbul Sarıyer ilçesine bağlı Belgrad Ormanı’ndaki yürüyüş yolunda uygulama yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, vatandaşların arasına karışarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi takibe aldı. İkilinin yürüyüş bahanesiyle satış yaptığı ortaya çıkarken adreslerindeki aramada çıkanlar akıllara durgunluk verdi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Sarıyer! Belgrad Ormanı’nda ’Yürüyüş yapıyoruz’ bahanesi tutmadı: Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi suçüstü yakalandı!
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Sarıyer'de Belgrad Ormanı'ndaki yürüyüş yolunda uygulama yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, vatandaşların arasına karışan 2 kişinin hareketlerinden şüphelendi. Şüphelileri takibe alan ekipler, ikilinin yürüyüş bahanesiyle uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Alışveriş sırasında yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin bağlantılı olduğu adreslerde arama yapan ekipler, evin kiler bölümünde kapı arkasına gizlenmiş farklı paketler halinde 508 gram, 109 gram, 22,80 gram ve 15 parça halinde 35,51 gram olmak üzere toplam 675,31 gram marihuana ele geçirdi.

UYUŞTURUCU ALTIN VE PARA BULUNDU

Aramalarda ayrıca 153 bin 800 lira, 70 gram altın, hassas teraziyle, uyuşturucu paketlemede kullanılan klipsli şeffaf poşetler bulundu. Operasyonda Can Ö. (31) ve eşi Kübra Ö. (28), Gökhan Y. (36) ve Behide K. (75) gözaltına alındı. Gözaltına alınan Can Ö., Kübra Ö. ve Gökhan Y.'nin birer suç kaydı olduğu öğrenildi.

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Gökhan Y. ile Can Ö. tutuklanırken, Kübra Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SARIYER

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Yer Sarıyer! Belgrad Ormanı’nda 'Yürüyüş yapıyoruz' bahanesi tutmadı: Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi suçüstü yakalandı!
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