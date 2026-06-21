Yer Sarıyer! Belgrad Ormanı’nda ’Yürüyüş yapıyoruz’ bahanesi tutmadı: Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi suçüstü yakalandı!

UYUŞTURUCU ALTIN VE PARA BULUNDU

Aramalarda ayrıca 153 bin 800 lira, 70 gram altın, hassas teraziyle, uyuşturucu paketlemede kullanılan klipsli şeffaf poşetler bulundu. Operasyonda Can Ö. (31) ve eşi Kübra Ö. (28), Gökhan Y. (36) ve Behide K. (75) gözaltına alındı. Gözaltına alınan Can Ö., Kübra Ö. ve Gökhan Y.'nin birer suç kaydı olduğu öğrenildi.