Haberler Yaşam Haberleri Yer Sivas! Serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta kaybolmuştu: Soner Koçyiğit’in cansız bedeni bulundu!
Giriş Tarihi: 8.07.2026 09:22

Yer Sivas! Serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta kaybolmuştu: Soner Koçyiğit’in cansız bedeni bulundu!

Sivas’ın Gemerek ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği ırmakta akıntıya kapılarak kaybolan 37 yaşındaki Soner Koçyiğit’ten acı haber 4 gün sonra geldi. Talihsiz adamın cansız bedeni bugün vatandaşlar tarafından bulundu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Yer Sivas! Serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta kaybolmuştu: Soner Koçyiğit’in cansız bedeni bulundu!
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce akşam saatlerinde Gemerek ilçesine bağlı Yeniçubuk beldesi Burhan köyü yakınlarında serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Kızılırmak'a giren Soner Koçyiğit (37) ve iki arkadaşı akıntıya kapılmıştı.

2 KİŞİ KURTARILMIŞTI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine ulaşan ekipler, akıntıya kapılan 2 kişiyi sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etmişti.

CANSIZ BEDENİNİ VATANDAŞLAR BULDU

Akıntıda kaybolan Soner Koçyiğit'i bulmak için ise AFAD'a bağlı dalgıç ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Koçyiğit'in cansız bedeni, bugün vatandaşlar tarafından bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Koçyiğit'in cansız bedenini sudan çıkardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SİVAS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Sivas! Serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta kaybolmuştu: Soner Koçyiğit’in cansız bedeni bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA