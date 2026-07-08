Yer Sivas! Serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta kaybolmuştu: Soner Koçyiğit’in cansız bedeni bulundu!

CANSIZ BEDENİNİ VATANDAŞLAR BULDU

Akıntıda kaybolan Soner Koçyiğit'i bulmak için ise AFAD'a bağlı dalgıç ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Koçyiğit'in cansız bedeni, bugün vatandaşlar tarafından bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Koçyiğit'in cansız bedenini sudan çıkardı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör