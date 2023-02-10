Yer yanal kaydığı için rayı büktü

Asrın felaketinde tren rayları bükülerek kullanılamaz hale geldi. Tren raylarının bükülmesinin ne anlama geldiğini sorduğumuz uzmanları şunları söyledi:Yerin yanal olarak kaydığını gösteren önemli verilerdir. Tren rayını fay kesiyor. Kesince onu kıramadığı için büküyor. O da bize yer kabuğunun hangi tarafa gittiğini gösteriyor.Maraş depremini oluşturan fay sistemi sol yönlü, doğrultu atımlı bir fay sistemi. Bu fayın her iki tarafında bulunan alan birbirine göre ters alana hareket ediyor. Fayın doğrultusunda bir parçası yukarı, bir parçası aşağıya gider. Kahramanmaraş-Hatay yöresinde endişe ettiğimiz yerler var. Sol yönlü doğrultu atımlı deprem üreten bir sistem olduğu için Adana Havzası ve Hatay yöresine, Suriye'ye doğru kaydı. O bölgelerde dikkatli olmak lazım. Bölgede yeni şiddetli sarsıntı beklemiyoruz. Deprem olduğu için enerjide azalma var.