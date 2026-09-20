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Giriş Tarihi: 20.09.2026 14:28 Son Güncelleme: 20.09.2026 14:42

Yer Zeytinburnu! Ev temizliği sonu oldu: 5'inci kattaki balkonundan beton zemine düştü!

İstanbul Zeytinburnu’nda meydana gelen olay yürekleri burktu. Ev temizliği facia ile sonlandı. 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen Sabiha E., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Zeytinburnu! Ev temizliği sonu oldu: 5’inci kattaki balkonundan beton zemine düştü!
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Olay, saat 12.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Yeşilyol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Sabiha E., 6 katlı binanın 5'inci katındaki evinin balkonunda temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sabiha E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ZEYTİNBURNU

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Yer Zeytinburnu! Ev temizliği sonu oldu: 5'inci kattaki balkonundan beton zemine düştü!
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