Yer Zeytinburnu! Ev temizliği sonu oldu: 5’inci kattaki balkonundan beton zemine düştü!

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sabiha E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

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