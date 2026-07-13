Yerde can çekışırken kemerle vurdular

İstanbul Esenler'de geçtiğimiz yıl 17 Mart'ta, apartman önünde çekirdek yiyip çevreyi kirleten gençleri uyardığı için bıçaklanarak öldürülen 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı'nın annesi SABAH'a konuştu. Kalbinden bıçaklanarak öldürülen oğlunun tutuklu katilleri Berat Cihangir (19), Baran C. (17) ve Musa Pişkin (19) ve 3 şüpheli hakkında 'kasten öldürme' suçundan açılan davanın 3. duruşması öncesi konuşan Anne Balcı, kan donduran yeni detaylar paylaştı ve ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı.

'NEZAKETLE UYARDIK'

Olayın gelişimini anlatan anne Zeynep Balcı, "Bu kişiler apartman girişini kapatmış, çekirdek yiyip yere atıyorlardı. Kızım marketten dönerken 'Burayı kim temizleyecek?' diye sordu. 'Siz ne güne duruyorsunuz?' diye terslediler. Eşim ve oğlum Abdurrahman sadece nasihat etmek için aşağı indi. Ertesi gün daha kalabalık geldiler. 'İn aşağı, seni delik deşik edeceğiz' diye bağırdılar. Oğluma 'İnme' dedim ama duymadı. 3-4 dakika geçmeden kalbinden bıçakladılar."

'GEBER' DİYEREK VURDULUR'

Oğlunun can verdiği anlara dair acı dolu detayları ilk kez paylaşan anne Balcı, sanıkların vahşetine şu sözlerle dikkat çekti: "Çocuğum yerde can çekişirken içlerinden biri kemerini çıkarıp ikiye katladı ve oğluma vurdu. Üstelik 'Geber' diye bağırdı. Bunu hayatım boyunca unutamam. Son nefesime kadar bu davanın peşini bırakmayacağım." Karar bekledikleri üçüncü duruşmanın, sanık tarafının talepleri nedeniyle ertelendiğini ve adliyede büyük bir gerginlik yaşandığını belirten Zeynep Balcı, can güvenliklerinin olmadığını vurguladı. Balcı, "Duruşma çıkışında sanık yakınları 'Hepinizi öldüreceğiz' diye bağırıp bizi tehdit etti. Arabamızın plakasını fotoğrafladılar. Can güvenliğimiz yok. Yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız" dedi. 6 sanığın yargılandığı davada acılı ailenin adalet mücadelesi sürüyor.