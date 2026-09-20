Yerde yaralı olarak bulunmuştu… 33 günlük yaşam savaşını kaybetti

Korkunç olay ,18 Ağustos sabahı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Görgülü'yü yerde yaralı halde gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Görgülü'nün kafatasında kırıklar olduğu tespit edildi. Gelişmelerin ardından Alanya'ya sevk edilen Görgülü, burada tedavi altına alındı. 18 Ağustos'tan bu yana tedavisi süren Özgür Görgülü, 33 günlük yaşam savaşını kaybetti. Acı haberin ardından ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Özgür Görgülü'nün cenazesi ikindi namazının ardından Güneyköy Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OLAY ESRARINI KORUYOR

Özgür Görgülü'nün ölümü ile sonuçlanan olayın nasıl meydana geldiği ise henüz netlik kazanmadı. Görgülü'nün düşerek mi yaralandığı, yoksa darp edilirken mi ağır yaralandı sorular yanıt bekliyor. Hastaneye ilk olarak düşme sonucu yaralandığı bilgisiyle götürülen Görgülü'nün durumu üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri, darp şüphesiyle inceleme yapmıştı.Özgür Görgülü'nün ölümünün ardından, yaralanmasına neden olan olayın tüm yönleriyle aydınlatılması bekleniyor.