Yerli doğal gazda yeni müjde! Tekirdağ’da 4’üncü kuyu açılıyor

"80 BİN HANENİN TÜKETİMİNE EŞ DEĞER ÜRETİM"

Türkiye genelinde kara doğal gazı üretiminde 600 milyon metreküp üretim yapıldığını belirten Furat, "Şirketimizin bugüne kadar sondajını gerçekleştirdiği 500'ün üzerinde kuyu var. Aktif üretimde şu anda 90 üzerinde kuyu da her gün doğal gaz üretimi yapıyoruz. Bugün rakamlara baktığımızda günlük 200 bin metreküp, yaklaşık 80 bin hanenin tüketimine eş değer bir miktar üretiyoruz. Özellikle ülkemizde yerli doğal gazın son yıllarda git gide artması sektörde tabii bizler için de önemli bir gelişme ve mutluluk kaynağı.