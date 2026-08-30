Yerli makinede milli gurur

ASELSAN üretimi yerli kalpakciğer makinesi 'LIFELINE HLM' 15 başarılı ameliyat gerçekleştirerek adından söz ettirdi. Sağlıkta yerli ve milli teknolojiler üretilmeye ve kullanılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Teknoloji Hamlesi' kapsamında ASELSAN tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli kalp-akciğer makinesi LIFELINE HLM, 15 başarılı operasyon gerçekleştirerek adından söz ettirdi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimi Levent Öztürk, sağlıkta yerli ve milli teknoloji hamleleriyle dışa bağımlılığın azaldığını ve LIFELINE HLM cihazının bu durumun en belirgin göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Yapılan 15 ameliyatın sıfır hatayla sonuçlandığını belirten Öztürk, sağlıkta yerli ve milli teknolojilerin kullanılmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.

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