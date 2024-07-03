Yerli radar takipte

Sakarya'da trafik jandarma ekipleri, hız denetimlerini yerli ve milli yapım Medar MTS cihazıyla gerçekleştiriyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması timlerince yönetmelikte gösterilen esas ve usullere uygun olarak trafik akışı düzenleniyor. Ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu, Sakarya- Karasu, Sakarya-Akyazı, Sakarya-Kaynarca ve Sakarya-Taraklı kara yolları olmak üzere sorumluluğundaki bölgelerde hızdan kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi için radar denetimlerini yerli ve milli hız tespit cihazı Medar MTS ile aralıksız sürdürüyor.Medar MTS ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile birçok önemli veriler her bir vasıta için tespit edilebiliyor. Denetimler kapsamında jandarma timlerince, haziranda hız ihlali yaptığı tespit edilen gündüz 2 bin 349, gece ise 872 sürücü/ araca para cezası uygulandı. AA