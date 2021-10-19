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Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:27 Son Güncelleme: 19.10.2021 11:40

Yerli su sayaçlarına sipariş yağıyor

Şerif Can Şerif Can
Yerli su sayaçlarına sipariş yağıyor

Ordu’da üretilen akıllı su sayaçlarına her geçen gün ilgi artıyor. Ağrı ve Yozgat illerinden toplam 7 bin adet sipariş alınırken birçok ilden ve yurt dışından gelen talepler içinde görüşmelere başlandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in başlattığı projeler meyvelerini vermeye başladı. Klasik belediyecilik dışında teknolojiyi her alanda kullanarak vatandaşlara verilen hizmet kalitesini arttıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, yazılım ve tasarımını ORYAZ şirketinin yaptığı akıllı su sayacını pazarlamaya başladı.

Ordu genelinde her geçen gün kullanımı yaygınlaşan sayaçlar birçok ilinde ilgisini çekti. Bu kapsamda Ağrı ve Yozgat illerinden toplam 7 bin adet sipariş alınırken birçok ilden ve yurt dışından gelen talepler içinde görüşmelere başlandı. Sayaçların üretiminin ardından şuana kadar emsallerinin çok daha gelişmişi olan elektronik kartlı SUVER2020'den 11 bin 865, GSM ile uzaktan dolum yapılabilen ve Türkiye'de ilk olan SUVER 2020 PLUS'dan ise bin 535 kişi satın alarak kullanmaya başladı. Yılık 26 bin sayaç üretebilecek kapasiteye sahip OSKİ Bolaman tesislerinde yeni taleplere göre üretim kapasite artırma çalışmaları ise devam ediyor.

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Yerli su sayaçlarına sipariş yağıyor
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