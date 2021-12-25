Yerli uydu şirketine NASA’dan transfer

TÜRKIYE'DEKI uydu çalışmalarına hızlı bir giriş yapan, 2022'de SpaceX ile 3 test uydusu fırlatmak için anlaşan Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri, yakın gelecekte takım uydularıyla global bir oyuncu olmayı hedefliyor. Hedefler dahilinde Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görevli astrofizikçi Umut Yıldız da NASA'dan aldığı izinle Uzay Çözümleri Direktörü olarak Plan-S ekibine dahil oldu. Plan-S Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, "Nisana kadar ilk uydumuzu bitirmeyi planladık. Güneş panellerimizin üretimi için TÜBİTAK MAM ile anlaşma yaptık. Asıl hedefimiz yakın gelecekte takım uyduları göndermek" dedi.
Plan-S Üst Yöneticisi Tugay Güzel de "Falcon 9 roketiyle uydularımız uzaya taşınacak. 9 ayda uydu yapıp, önümüzdeki yıl 3 tane test uydusu fırlatacağız. Kuruluşundan 1 yıl sonra 3 uydu gönderebilen bir şirket yok. En hızlısı 2 senede uydu gönderebildi. Takım uydu konsepti Türkiye için de ilk olacak" diye konuştu. Yıldız ise bir elektronik donanım olan uydunun mühendis ekip tarafından oluşturulacağını, kendisinin ise uzay bilgisiyle ekibe destek vereceğini belirterek, "Dünya bu alanda henüz yolun çok başında ve önemli bir fırsat penceresi söz konusu. Kısa sürede hızlı yol alarak dünya pazarında önemli bir konuma erişmek mümkün" dedi. AA