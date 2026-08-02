Yerli ve milli inovasyon vitrini: ISIF’26

Türkiye'nin fikri mülkiyet ve inovasyon alanındaki en önemli organizasyonlarından biri olan TÜRKPATENT ISIF'26 Uluslararası Buluş Fuarı, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında TEKNOFEST
kapsamında Şanlıurfa
'da düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce yerli ve yabancı buluş sahibi, yatırımcı, sanayici ve akademisyen aynı çatı altında buluşacak. Fuar boyunca, patent ve faydalı model başvuruları, sınai mülkiyet hakları, tescil süreçleri, ticarileştirme yöntemleri, yatırımcı-buluşçu buluşmaları gibi birçok başlıkta etkinlikler gerçekleştirilecek. Öğrenci ve gençlere yönelik ödüllü bilgi yarışmaları da fuarın dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alacak. Fuar, girişimcileri sanayi temsilcileriyle buluşturacak.