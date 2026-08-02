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Giriş Tarihi: 2.08.2026

Yerli ve milli inovasyon vitrini: ISIF’26

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Yerli ve milli inovasyon vitrini: ISIF’26
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Türkiye'nin fikri mülkiyet ve inovasyon alanındaki en önemli organizasyonlarından biri olan TÜRKPATENT ISIF'26 Uluslararası Buluş Fuarı, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında TEKNOFEST kapsamında Şanlıurfa'da düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce yerli ve yabancı buluş sahibi, yatırımcı, sanayici ve akademisyen aynı çatı altında buluşacak. Fuar boyunca, patent ve faydalı model başvuruları, sınai mülkiyet hakları, tescil süreçleri, ticarileştirme yöntemleri, yatırımcı-buluşçu buluşmaları gibi birçok başlıkta etkinlikler gerçekleştirilecek. Öğrenci ve gençlere yönelik ödüllü bilgi yarışmaları da fuarın dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alacak. Fuar, girişimcileri sanayi temsilcileriyle buluşturacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ŞANLIURFA #TEKNOFEST

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Yerli ve milli inovasyon vitrini: ISIF’26
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