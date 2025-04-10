Yerli ve Milli otomobilin yeni modeli gün sayıyor: Test süreçleri başarıyla tamamlandı

TOGG, C segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından yine aynı C sınıfında geliştirilen ikinci cihazı T10F'i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. T10F'in mühendislik test süreçleri, Türkiye ve yurt dışındaki akredite test merkezlerinde tamamlandı. Farklı lokasyonlarda güvenlik, dayanım ve aerodinamik testleri yapılan T10F, tüm testlerden başarıyla geçti. T10F akıllı cihazların Mayıs ayında ürün lansmanı gerçekleştirilip ön siparişleri toplanacak.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKECEK

Tavanından arka tamponuna kadar tek bir eğime sahip fastback olarak tasarlanan T10F, bu günün tasarım dinamiklerini yansıtan ve tüm beklentilerin üzerinde bir sedan olarak dikkat çekiyor. T10F, kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz. T10F, RWD Standart Menzil (arkadan itiş), RWD Uzun Menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.

İKİ FAKLI BATARYA SEÇENEĞİ VE 600 KM MENZİL

160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak. T10F'in 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'e çıkacak.