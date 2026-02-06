Yerlikaya 6 Şubat Depremleri Anma Programı’nda konuşma yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Osmaniye'de düzenlenen "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" anma programında konuşma yaptı.

"86 MİLYONUN ORTAK ACISI"

6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesini vurgulayarak cümlelerine başlayan Yerlikaya, "11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen bu depremlerde nice canlarımızı rahmet-i rahmana uğurladık. Kalbimizin en derinlerinde hissettiğimiz keder yürekten yüreğe dağıldı. Bu acı sadece Osmaniye'nin değil bu acı sadece kahraman Maraş'ın, Hatay'ın, Malatya'nın değil. 86 milyonun ortak acısı. Zira millet olmak demek kederde, sevinçte de bir olmaktı. Beraber olmaktı. El ele vermek, omuz omuza durmaktı. Ve hepimiz bu ağır imtihanla sınanırken Ne denli yüce bir millet olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK İYİLEŞTİRME OPERASYONUNU YÜRÜTTÜK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaraların birlikte sarıldığını dile getiren Yerlikaya, "Asrın felaketini asrın birlikteliğine dönüştürdük. Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuna hep birlikte imza attık. Yapılamaz denileni yaptık, başarılamaz denileni başardık" diye konuştu. Deprem bölgesinde konut çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, Hatay'da geçen ay 455 bininci konutun kura çekiminin yapıldığını hatırlattı. Osmaniye'de ise bugüne kadar il ve ilçe merkezlerinde 12 bin 184 konut ile 373 iş yerinin kura çekiminin tamamlandığını açıkladı.

"YIKINTILARLA DOLAN SOKAKLARIMIZ UMUT DOLU GÜLÜŞLERLE YENİDEN ÇİÇEKLENİYOR"

Yerlikaya, 6 Şubat sonrası Osmaniye'ye yıkım, enkaz kaldırma, konteyner giderleri ve acil ihtiyaçlar için; valilik, kaymakamlıklar, belediyeler, il özel idaresi ve muhtarlıklara aktarılan ödenekler dahil olmak üzere 3 milyar 765 milyon liralık kaynak sağlandığını belirtti. "Bu şehirlerde sadece binalar yükselmiyor" diyen Yerlikaya, yapılan çalışmaların bir diriliş ve yeniden ayağa kalkma iradesinin göstergesi olduğunu söyledi. Yerlikaya, "Bugün yıkıntılarla dolan sokaklarımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin umut dolu gülüşleriyle yeniden çiçekleniyor" ifadelerini kullandı.

"OSMANİYE DAHA GÜVENLİ BİR ŞEHİR OLACAK"

Yapılan her konutun, atılan her temelin milletin birlik ve dayanışma ruhunun somut bir yansıması olduğunu belirten Yerlikaya, tüm çalışmaların Osmaniye'yi daha dirençli ve güvenli bir şehir haline getirmek amacıyla yürütüldüğünü kaydetti. İçişleri Bakanlığı olarak Osmaniye'nin ve Osmaniyelilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.Konuşmasının sonunda depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, TOKİ'ye, AFAD'a, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.