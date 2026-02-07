Haberler Yaşam Haberleri Yerlikaya Adıyaman’daki esnafları ziyaret etti
Giriş Tarihi: 7.02.2026 14:15

SENA UYANER
Ziyaretine ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Her dükkanda sabır, her sohbette metanet, her tokalaşmada yeniden ayağa kalkma iradesini gördük. Depremin izlerini silmek, Adıyaman'ımızı daha güçlü yarınlara taşımak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Devlet olarak her zaman esnafımızın ve Adıyamanlı hemşehrilerimizin yanındayız. Misafirperverlikleri, güler yüzleri ve samimi sohbetleri için tüm Adıyaman halkına gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

