Bakan Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gele Geladze’yi ağırladı

Komşu ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerle güvenlik iş birliğimizi güçlendirmek, böylelikle ülkelerin ve vatandaşların huzurunu ve güvenliğini sağlamak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yerlikaya, "Bugün Sayın GELADZE ile bir araya gelerek verimli istişarelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın bölgemizin huzur ve güvenliği için ortaya koydukları vizyon ve kararlılıkları doğrultusunda, İçişleri Bakanlıkları arasında geliştirilebilecek iş birliği alanlarını kapsamlı biçimde ele aldık" dedi.

TÜRKİYE–GÜRCİSTAN İLİŞKİLERİ

Komşu olmanın ötesinde derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip olduğu stratejik ortak Gürcistan ile ilişkilere büyük bir önem verdiğini bildiren Yerlikaya, "Gürcistan İçişleri Bakanlığı da, tüm Gürcistan makamları gibi, ülkemizle ilişkilerin geliştirilmesi noktasında aynı iradeyi ve samimi duruşu sergilemektedir. Sayın GELADZE, Mayıs ayında göreve başlamasından bu yana, iki dost ülkeye yaraşır bir şekilde iş birliğine açık tutumuyla, ilişkilerimizin güçlenmesine önemli katkı sunmuştur. Bilhassa geçtiğimiz ay, askeri kargo uçağımızın Gürcistan topraklarında yaşadığı elim kazanın ardından, Sayın Bakan, kaza mahalline arama-kurtarma ekiplerini süratle sevk etmiştir. Ayrıca kendisi, bizzat orada bulunarak süreci yönetmiş ve eş zamanlı olarak bizleri bilgilendirmiştir. Sayın GELADZE ve tüm Gürcistan makamlarına da bu zor zamanda gösterdikleri samimi ve dostane yaklaşım için tekrardan şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet diliyorum" açıklamalarında bulundu.

SINIR AŞAN SUÇLARLA MÜCADELE

Eylül ayında Tiflis'e bulunduğu ziyarette ve bugün yapılan toplantıda ülkelerin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç ve suçlularla mücadeleyi ana gündem maddesi belirlediklerini aktaran Yerlikaya, "Biliyoruz ki, sınır aşan suçlarla mücadele ancak sınır aşan bir iş birliği iradesi ile nihai sonuca ulaşabilir. Bu doğrultuda, bütçe görüşmelerinde ifade ettiğim gibi, Türkiye INTERPOL, EUROPOL ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle birlikte çalışan dünyadaki en etkin ülkelerden biridir. Kabine dönemimizde 58 farklı ülkeden kırmızı bültenle aranan 588 suçlunun Türkiye'ye getirilmesi bunun en somut örneğidir. Gürcistan da bu iş birliğimizin en verimli seyrettiği dost ülkelerdendir" ifadelerini kullandı.

GÜRCİSTAN'DAN 243 İADE

İade rakamlarına değinen Yerlikaya, "kabine dönemimizde Türkiye'ye getirilen 588 suçludan 243'ü Gürcistan'dan ülkemize getirilmiştir. Tiflis ziyaretimden sonra ise Gürcistan'dan ülkemize 54 şahsın teslimi gerçekleşmiştir. Bu sayılar, Gürcistan'la olan stratejik otaklığımızın, suç ve suçluyla olan mücadeledeki kararlılığımızın en güçlü göstergesidir. Bugüne kadar suç ve suçluya sınırlarımız içerisinde nasıl alan bırakmadıysak, sınırı aşan suçlulara da asla nefes aldırmayacağız. Er ya da geç; tıpkı diğer suçlularda olduğu gibi hepsini yakalayıp, adalete teslim edeceğiz" dedi.