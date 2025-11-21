Yerlikaya, Kocaeli halkından destek istedi

Tryp By Wyndham Otel'de düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Vali İlhami Aktaş, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Göç İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kök, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, kaymakamlar ve kurum temsilcileri katıldı.

"YAPILAN ÇALIŞMALARI ELE ALACAĞIZ"

Toplantı öncesi konuşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Türkiye'nin Huzuru" toplantıları kapsamında illerde buluşmalar gerçekleştirdiklerini belirterek Kocaeli'de Vali İlhami Aktaş'ın koordinasyonunda yürütülen güvenlik çalışmalarını değerlendireceklerini söyledi. Yerlikaya, "Valimizin önderliğinde gece-gündüz demeden çalışan kahraman jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenliğimizle birlikte nereden nereye geldik, neler yapıldı. Bunların her birini çok detaylı bir şekilde ele alacağız" dedi.

"CANSİPERANE HİZMET EDİYORUZ"

Yerlikaya, açıklamasının devamında şunları kaydetti:"Bizim içişleri ailesi olarak tek bir hedefimiz var. 688 bin arkadaşımızla beraber ülkemizin, başta milletimizin huzur ve güvenliği. Bunun için hiç durmadan, duraksamadan sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde cansiperane bir şekilde çalışıyoruz. Bu şehirde bugüne kadar içişleri ailemizin tüm mensuplarına hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Kocaeli'deki kıymetli vatandaşlarımıza, kardeşlerimize en kalbi selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Onların destekleri, onların duaları Kocaeli'de huzur ve güvenin büyütülerek devam etmesi bizim için çok önemli. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz."