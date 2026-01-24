Yerlikaya “Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Milli Birlik ve Beraberlik Buluşması” programına katıldı

Samsun İlkadım'da "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Milli Beraberlik Buluşması" programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katıldı.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE SAYGI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bin bir emekle gözünden dahi sakınarak büyüttüğü evladını eline kınalar sürerek düğüne gönderir gibi askere yollayan polis ve jandarma üniforması giymesi için dualar eden tüm anne ve babaların önünde saygıyla eğiliyorum. Ebediyete irtihal eylemiş şehit ve gazilerimizin Kıymetli anne ve babalarına Allah'tan rahmet diliyorum."

"İSTİKLALİMİZİN SİMGESİ SAMSUN BAŞLANGIÇTIR"

19 Mayıs ve Samsun'un tarihi önemine değinerek sözlerini sürdüren Yerlikaya, "Bugün Samsun'da milletimizin kaderini değiştiren 19 Mayıs ruhunun doğduğu istiklalin ilk adımının atıldığı o şanlı yürüyüşün başladığı şehirdeyiz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal ya ölüm!' diyerek başlattığı o yürüyüşle karanlıklar dağıtılmış, teslimiyet reddedilmiştir. Bu yüzden istiklalimizin simgesi Samsun başlangıçtır. Ve biz bugün birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, bu başlangıç ruhuyla güçlendiriyoruz."

"ŞEHİTLERİMİZ EZAN SUSMASIN, BAYRAK İNMESİN, VATAN BÖLÜNMESİN DİYE CAN VERDİLER"

Bin yıldır vatan kıldığımız bu toprakların her karışı bir bedelin, bir fedakarlığın, bir adanmışlığın şahidi olduğunu vurgulayan Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti: "Vatanımızın bağımsızlığını, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesini, ezan-ı Muhammedi'nin semalarımızdaki yankısını, canıyla, kanıyla koruyan kahramanlarımız var bizim. Zehir tacirlerinin kapılarını koç başlarıyla kıran, organize suç örgütlerinin nefesini kesen, teröristlere hayatı dar eden yiğitlerimiz var bizim. Bu vatan için candan geçen şehitlerimiz milletimizin başı dik, alnı açık olsun diye toprağa düştüler. Bu vatan için serden geçen şehitlerimiz ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye can verdiler. Gazilerimiz hayatlarını ortaya koyarak bu kutsal toprak sahipsiz değildir dediler. Baş eğmediler. Aman Demediler. Muhammed'imizin göğsüne namahrem eli değdirmediler. İstiklal şairimizin dediği gibi şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. İşte böylesine bir iman ve Sadakatle bize bu vatanı emanet bıraktılar."

ŞEHİT POLİS EMRE ALBAYRAK

Konuşmasında Şehit Polis Emre Albayrak'a yer veren Yerlikaya, "Şehitlerimizden biri var ki Güzel memleketin evladı bu vatanın al bayrağına adını yazdıran bir kahraman şehit polisimiz Emre Albayrak. Şehidimiz Emre Albayrak henüz 27'sindeydi. Bir gencimiz daha Uyuşturucu karanlığına teslim olmasın diye, bir annenin yüreğine daha ateş düşmesin diye şehadete yürüdü. Şehidimiz Emre Albayrak'ın kıymetli ailesi de bizlerle birlikte buradalar. Onları da hürmetle selamlıyorum. Özellikle ifade etmek isterim ki Tüm şehit ailelerimiz gibi sizler de milletimize bir yiğit, devletimize bir kahraman, vatanımıza bir şehit emanet ettiniz."

"BİZ ŞEHİTLERİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Şehitlerin yüce makamın hikmetiyle her an bizlerle beraber olduğuna inandığını aktaran Yerlikaya, "Onlar milletimizin hafızasını dualarında, gönüllerinde Allah'ın izniyle ilelebet yaşayacak. Şehitlerimizin ve gazilerimizin cesareti bu toprakların teminatıdır. Direnci devletimizin bekasının en sağlam zırhıdır. Biz şehitlerimizi asla Unutmayacağız. Uğruna can verdikleri değerleri hep birlikte büyüteceğiz. Onların emanetlerini başımızın üstünde Allah'ın izniyle taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"BU VATAN BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR"

"Türk milletinin mayasında kardeşlik olduğunu belirten Yerlikaya, "Beraber bu kardeşlik bin yıllık birliktelikten süzülüp gelen ortak yazgıdır. Bu birlik silahla bozulamaz, fitneyle parçalanamaz, terörle dağıtılamaz. Önce yedi düvel bir oldular. Başaramadılar. Sonra bizi birbirimize düşürerek kazanacaklarını sandılar. Kardeşi kardeşe vurdurarak kaleyi içeriden yıkabileceklerini zannettiler. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Aziz şehitlerimizin, muhterem aileleri, kıymetli gazilerimiz, Sayın Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bizi birbirimize düşman eylemek isteyenlere inat kenetlenmiş şekilde müreffeh yarınlara omuz omuza yürüyoruz. Tüm inancımızla birliğimiz daimdir. Kardeşliğimiz ebedidir. Bu vatan bölünmez bir bütündür" dedi.