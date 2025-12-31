Yerlikaya’dan yeni yıl mesajı Yerlikaya: “2026 yılının barış getirmesini temenni ediyorum”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni yıla ilişkin mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda 2026 yılında da Türkiye'nin huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

"2026 YILININ BARIŞ GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak 2026 yılında da, ülkemizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla, aynı azimle sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. Yerlikaya, "Bu kutsal mücadelede şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 2026 yılının ülkemize; milletimize, sağlık, huzur ve esenlik; başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.