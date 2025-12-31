Haberler Yaşam Haberleri Yerlikaya’dan yeni yıl mesajı Yerlikaya: “2026 yılının barış getirmesini temenni ediyorum”
Giriş Tarihi: 31.12.2025 18:17

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni yıla ilişkin yayımladığı mesajda, ülke genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların 2026 yılında da kesintisiz sürdürüleceğini duyurdu. Açıklamada, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin teminat altına alınması için yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni yıla ilişkin mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda 2026 yılında da Türkiye'nin huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

"2026 YILININ BARIŞ GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak 2026 yılında da, ülkemizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla, aynı azimle sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. Yerlikaya, "Bu kutsal mücadelede şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 2026 yılının ülkemize; milletimize, sağlık, huzur ve esenlik; başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

