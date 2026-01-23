Yerlikaya’nın başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve 81 il valisinin katılımıyla çevrim içi Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, UYUŞTURUCU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ KONULARINI ELE ALDIK"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız, ilgili birim yöneticilerimiz ve 81 Valimizin katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden "Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda; Terörsüz Türkiye Süreci, Uyuşturucu ile kararlı ve kesintisiz mücadele ve trafik güvenliği konularını ele aldık" açıklamalarında bulundu.