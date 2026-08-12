Yeşeren gençlik kütüphanesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Tekin'e ziyarette AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan eşlik etti. Vali Birol Ekici ile görüşen Bakan Tekin, daha sonra il Eğitim değerlendirme toplantısına başkanlık etti. Bakan Tekin öğretmenevinde düzenlenen "Yeşeren Gençlik Derneği Kütüphane Projeleri Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Tekin, 81 ilin Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yapmak için Şırnak'a geldiklerini söyledi. Bakan Tekin, 86 milyon nüfus, 18 milyon öğrenci, yaklaşık 75 bin okul ve 1 milyon 200 bin öğretmenle Bakanlık olarak devasa bir yapı olduklarını belirterek, "Bu sadece Milli Eğitim Bakanlığı, sadece merkezi otoriteyle altından kalkılamayacak kadar büyük bir yük. Bu yükü taşımak sürecinde bize destek olan herkese kapımızın açık olduğunu, Bakanlığa başladığım günden beri söylüyorum. Sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, siyasi partiler, belediyeler, mülki idare amirleri, yerel yönetimler, kim 'Benim de bu sürece bir katkım olabilir' diyorsa kapımız ardına kadar açık. Bugün Şırnak Yeşeren Gençlik Derneğinin önayak olduğu okullarımızda kütüphane yapılmasıyla ilgili bir süreci burada imza altına almış olacağız" diye konuştu.