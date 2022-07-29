Yeşil Çayın Faydaları Nelerdir? Yeşil Çay Ne İşe Yarar, Cilde, Saça Ve Yüze Yararları Neler, Kimler Kullanamaz?

Onlarca senedir hem kadın hem de erkeklerin severek tükettiği yeşil çayın en belirgin özelliği metabolizmayı hızlandırmasından kaynaklanan kilo kontrolünü sağlayabilmektir. Limon takviyesiyle birlikte düzenli olarak tüketilen yeşil çayın form tutmanın dışında hangi faydaları sağlar, yeşil çayı kimler kullanamaz, yeşil çayın zararları nedir sizler için araştırdık.

Yeşil Çay Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir?

Başta form tutma olmak üzere cilt, saç ve yüz için sıklıkla kullanılabilen yeşil çay aslında bilinenden daha faydalı çaylardan biridir. Oldukça basit bir şekilde demlenen ve abartıya kaçmadan tüketilebilmesi gereken yeşil çayın faydaları şunlardır:

Gözlerde oluşan koyu halkalar ve şişlik için birebir etkili tedavi yöntemlerindendir.

Metabolizmayı hızlandırma özelliği olduğu için kabızlık gibi sorunların önüne geçer.

Kanser oluşumunu engelleyen bileşenleri içerdiği için düzenli tüketilmesi önemlidir.

Cilt lekeleri ve sivilce izlerinin yok edilmesinde fazlasıyla etkilidir.

Cilt elastikiyetini artırdığı için yaşlanma izlerinin yavaşlamasını sağlar.

Diyabet rahatsızlığının oluşmasını engeller.

Kötü kolesterol seviyesini düşürme konusunda etkilidir.

Kan basıncı seviyesini düzenler.

Cildin daha sağlıklı olmasında etkilidir.

Saç uzamasını teşvik eden içeceklerden biridir.

Ağız kokusunun azalmasında fayda sağlar.

Alzheimer ve Parkinson gibi beyinsel rahatsızlıkların etkilerini yavaşlatır.

Mide hazımsızlıklarında oldukça etkilidir.

Göz rahatsızlıklarının iyileşme sürecinde etkilidir.

Yeşil Çay Zayıflatır Mı? Nasıl Tüketilir?

Siyah çaya göre daha faydalı olan ve abartıya kaçmadan tüketilen yeşil çay zayıflatma konusunda son derece etkilidir. Yağ yakımını hızlandırdığı için sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağlar. Böylece form tutma konusunda destekçi olan yeşil çay genellikle spor öncesinde ya da öğünlerden sonra tüketilebilir. Aşırıya kaçılmadığı takdirde fayda sağlayan yeşil çayın tüketiminde abartıya kaçmak bazı sorunlara neden olabilir.

Yeşil çay tüketimi günlük olarak 2 – 3 fincan olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu miktarın üzerine çıkmak sağlıklı olmadığından dolayı mutlaka tüketim miktarına dikkat etmelisiniz. Daha hızlı etki etmesini istiyorsanız poşet çay versiyonlarını değil de demleme şeklinde satılanları tercih edebilirsiniz. Aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz yeşil çayı tüketirken kaynar suyun içerisine bir miktar atıp 5 dakika kadar demleyebilirsiniz. İlk dönemlerde içmekte zorluk yaşarsanız içerisine bir dilim limon takviyesi yapılabilir.

Yeşil Çayın Zararları, Kimler Kullanmamalı?

Yeşil çay sayısız faydası bulunan çaylardan biri olmasına rağmen günlük tüketim miktarını artırmak bazı olumsuzluklara yol açabilir. Özellikle hamile kadınlar için çok da önerilmeyen yeşil çayın bebek gelişime olumsuz etki edebileceği düşünülerek mümkün mertebe kullanmamaları önerilir.

Öte yandan kanamalı rahatsızlığı bulunan kişiler ya da regli dönemini şiddetli geçiren kadınların da tüketimde dikkatli olmasında fayda var. Son olarak da ishal gibi rahatsızlık yaşandığı dönemlerde yeşil çay tüketimine ara vermek daha sağlıklı olacaktır. Bu sebeple yeşil çayı kimler kullanamaz kategorisine bu grupta yer alan kişileri eklemek mümkündür.