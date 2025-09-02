Yeşil örtü siyaha büründü

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü mevkiinde 31 Ağustos Pazar günü saat 14.30 civarlarında başlayan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü, yangın Kastamonu Güzelce köyüne sıçradı. Eflani ilçesindeki yangınla ilgili gözaltına alınan Afgan uyruklu 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Eflani ilçesi Saraycık köyü yakınlarındaki yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmasını sürdürüyor.

45 EV BOŞALTILDI

Kastamonu Araç ilçesine bağlı Güzelce köyündeki 35 hane tedbir amaçlı boşaltılırken, hayvanlar da güvenli bölgeye alındı. Safranbolu'ya bağlı Harmancık köyündeki yangın da rüzgarın etkisi ile büyürken, Şamlar Mahallesi'nde 10 hane boşaltıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos'ta başlayan yangın, arazinin kayalık olması ve rüzgar sebebiyle 6 gün devam etti. Gece karadan yapılan mücadeleye 6'ncı günün ilk ışıklarıyla helikopter desteğinin de eklenmesiyle yangın kontrol altına alındı. Günlerce devam eden yangın, Buldan'ın yeşil örtüsünü siyaha boyadı.