Yeşil vatan için seferber oldular

Muğla'da önceki gün saat 17.00 sıralarında Milas ilçesindeki Kazıklı-Bozbük mevkiinde başlayan orman yangını, rüzgârın da etkisiyle hızla yayılarak lüks villa ve otellerin bulunduğu Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı. Alevlere 12 helikopter, 8 uçak, 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 62 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, jandarma ve emniyete bağlı 4 TOMA ve 517 personelle müdahale edildi.

BİN 120 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangının "büyük ölçüde" kontrol altına alındığı bildirildi. Gece boyunca süren müdahale sırasında 350'si otel, 770'i tatil sitesinden toplam 1120 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Günün ilk ışıklarıyla, 6 helikopter ve 4 uçakla yeniden başlanan müdahale sonunda alevler kontrol altına alınırken 600 hektarının orman, 250 hektarı ise ziraat alanı olmak üzere 850 hektar alan yandı. Ortaca'da çıkan ve 3 hektar ormanın yandığı olayla ilgili ise bir şüpheli gözaltı alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Karacasu ilçesine dün sabaha karşı çıkan orman yangını 5 saatte kontrol altına alınırken 20 dekar kızılçam yandı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde de dün saat 11.00 sıralarında otluk alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki orman yangını, uçakla söndürüldü.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde çıkan yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir Bornova'da da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.