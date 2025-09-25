Haberler Yaşam Haberleri Yeşil Vatan için seferberlik
Giriş Tarihi: 26.9.2025

Yeşil Vatan için seferberlik

İzmir’de orman yangınlarında zarar gören 10 bin 600 hektar alan için yeniden ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Vatandaşlar 11 Kasım’daki fidan dikme etkinliğine davet edildi

İzmir'de bu yıl meydana gelen 160 orman yangınında yaklaşık 10 bin 600 hektar ormanlık alan zarar gördü. Alevlerle mücadele eden orman işçileri, yangın sezonunun ardından "yeşil vatanı" yeniden canlandırmak için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

YENİDEN YEŞERECEK
Buca ilçesi, yangından en çok etkilenen bölgelerden biri oldu. Burada 1600 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak yangın sonrası tahribatı belirleyip, kullanılabilir yanmış ağaçları kesip tomruk olarak ekonomiye kazandırdı. Buca Orman İşletme Şefi Fahri Onur Ertem, yanan ağaçların standartlara uygun şekilde kesildiğini ve toprağın tohum ekimine hazırlanmakta olduğunu açıkladı. Ertam, "Çalışmaları hızlı yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki sene yeşerim başlamadan tohum ekimi ve zararlı böceklerin etkisini azaltacak müdahaleler yapılmalı" dedi. Kasım ayında tohum ekimi ve fidan dikimine başlanacak. Ertem, vatandaşları 11 Kasım'da gerçekleşecek Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimine davet etti. Bu adımlarla İzmir'in zarar gören ormanları yeniden yeşillendirilecek ve doğal yaşam canlandırılacak. AA

