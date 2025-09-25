Yeşil Vatan için seferberlik

İzmir'de bu yıl meydana gelen 160 orman yangınında yaklaşık 10 bin 600 hektar ormanlık alan zarar gördü. Alevlerle mücadele eden orman işçileri, yangın sezonunun ardından "yeşil vatanı" yeniden canlandırmak için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

YENİDEN YEŞERECEK

Buca ilçesi, yangından en çok etkilenen bölgelerden biri oldu. Burada 1600 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak yangın sonrası tahribatı belirleyip, kullanılabilir yanmış ağaçları kesip tomruk olarak ekonomiye kazandırdı. Buca Orman İşletme Şefi Fahri Onur Ertem, yanan ağaçların standartlara uygun şekilde kesildiğini ve toprağın tohum ekimine hazırlanmakta olduğunu açıkladı. Ertam, "Çalışmaları hızlı yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki sene yeşerim başlamadan tohum ekimi ve zararlı böceklerin etkisini azaltacak müdahaleler yapılmalı" dedi. Kasım ayında tohum ekimi ve fidan dikimine başlanacak. Ertem, vatandaşları 11 Kasım'da gerçekleşecek Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimine davet etti. Bu adımlarla İzmir'in zarar gören ormanları yeniden yeşillendirilecek ve doğal yaşam canlandırılacak. AA