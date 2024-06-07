Yeşil vatan İHA’ların korumasında

Aşırı sıcaklar, orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi'nde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Hızla yayılan alevlere 5 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 4 su ikmal, bir ilk müdahale aracı, bir dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi. Yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İnbükü Koyu'nda yangın çıktı. Enerji nakil hatlarından çıktığı belirtilen yangın, karadan ve havadan yapılan müdahaleler sonucunda 1.5 saatte söndürüldü. Bir hektar alan zarar gördü.Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yerleşim alanlarını tehdit eden ve birbirine yakın noktalarda başlayan 2 ayrı orman yangını 5 saatlik yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde önceki gün 100. Yıl Atatürk Ormanı'nda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışırken bu kez yakınlardaki Bağırsak Deresi mevkiinde ikinci bir yangın başladı. Yerleşim alanları, bir otel ve işyerlerini tehdit eden yangınlar, 4 uçak ve 2 helikopterin de havadan desteğiyle gece kontrol altına alındı. Bölgedeki bir inşaatta kaynak yapılırken, kıvılcım sıçraması sonucu çıktığı iddia edilen ve 30 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan anız yangını ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Orman Genel Müdürlüğü tarafından Gazipaşa'ya konuşlandırılan Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA), sabah saatlerinde havalanarak gün batımına kadar 23 bin feette, 24 saat boyunca Antalya genelinde 3.5 milyon hektarlık orman alanını gözetliyor. Üzerindeki termal sistemle yangınları daha erken fark eden ve 180 kilometreye kadar gözetleme özelliği bulunan İHA, havadan aldığı görüntüleri yangın söndürme ekiplerine anbean aktarıyor. Yangının ilerlediği yön, ilerleme hızı gibi konularda ekiplere bilgi verecek olan İHA, karada çalışan ateş avcılarının işini kolaylaştırarak, "Yeşil Vatan" savunmasında önemli bir görev üstleniyor.