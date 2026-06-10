Yeşil vatan onlara emanet

Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla mücadeleyi güçlendirmek için 2026 yılında 140 bin üye sayısına ulaşıldığını açıkladı. Karacabey, "2026 yangın sezonunda kullanılacak hava ve kara gücü önemli ölçüde artırıldı. Hava gücü 2026 yılı itibarıyla 28 yangın söndürme uçağı, 119 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA) aktif görev yapacak şekilde planlandı. 2026 sezonunda görev yapacak kara filosunda 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı, 878 iş makinesi, mobil harekât merkezleri, su ikmal araçları, dron destekli gözlem sistemleri yer alıyor. Ayrıca ülke genelinde 4 bin 852 yangın havuzu ve göleti, stratejik su ikmal noktaları, yangın emniyet yolları, 776 insanlı ve 194 insansız gözetleme kuleleri aktif olarak kullanılmaktadır" diye konuştu.

YANGIN NÖBETİ BAŞLADI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki havalimanından Bayraktar TB2, 18 bin fit irtifadan yaklaşık 3.5 milyon hektarlık alanı gözetleyebiliyor. Üzerinde bulunan gelişmiş termal görüntüleme sistemleri sayesinde en küçük ısı değişimlerini dahi tespit edebilen İHA, olası yangınları henüz başlangıç aşamasındayken belirleyebiliyor. Yangın riski taşıyan bölgeleri sürekli izleyen İHA, elde ettiği görüntü ve verileri eşzamanlı olarak kara ve hava ekiplerine aktarıyor.

KOMANDOLAR HAZIR

Kendilerine orman komandoları diyen yangın işçileri de alevlerle müdahale için göreve hazır. Antalya Uluslararası Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayarak yeşil vatan nöbetine geçen işçiler, zorlu engellerle dolu parkurda en zor şartlara göre eğitimi tamamladı. Gruplar halinde merkezde eğitim gören ve yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının yanı sıra hava şartları ve rüzgârdan faydalanabilme eğitimi alan işçiler, ekipman kullanımı eğitimi de alıyorlar. Helikoptere biniş ve atlama, halatla tırmanma ve tel örgülerin altında sürünme gibi pek çok alanda aldıkları eğitim onları alevlerle mücadeleye hazırlıyor. Bunun yanında yangın esnasında arazi şartlarında karşılaşabilecek bataklıktan kurtulma, engel geçişi ve basamak geçişi gibi 20 farklı engelin yer aldığı 1.2 kilometrelik İleri Sürüş Teknikleri Parkuru'nda ise arazöz operatörleri sürüş tekniklerini geliştirmiş durumdalar.

VATANDAŞLARA 'DİKKATLİ OLUN' ÇAĞRISI

Yetkililer, yangın riskinin arttığı yaz döneminde vatandaşların daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı. Özellikle bahçe temizliği amacıyla yakılan ateşler, anız ve ot yakılması ile piknik alanlarında kontrolsüz bırakılan mangal ateşlerinin büyük risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Ormanlık alanlar çevresinde ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürüldüğünden emin olunması ve herhangi bir duman ya da yangın belirtisinin vakit kaybetmeden ilgili birimlere bildirilmesi çağrısında bulunuldu.