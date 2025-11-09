Yeşil vatan seferberliği

Yaz aylarında yangınlarla zarar gören alanlar, yeniden yeşillendiriliyor. İzmir Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı, yanan alanların aynı yıl içinde ağaçlandırılmasının zorunlu olduğunu belirterek, 29 Haziran'da Seferihisar'da yanan 4 bin 880 hektarlık alanın servi, akasya ve zakkum gibi yangına dirençli türlerle ağaçlandırılacağını söyledi. Çaprazlı, tüm Türkiye'yi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne davet etti. Diğer taraftan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST 2025 İstanbul ziyaretçi sayımız kadar (1 milyon 32 bin) fidanı Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep ve Samsun'da toprakla buluşturuyoruz" ifadesini kullandı. "gelecegenefes.gov. tr" adresini kullanıcılarla paylaşan Bayraktar, fidan sahiplenme çağrısında bulundu.