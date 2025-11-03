Yeşil Vatan şehidi adına hatıra ormanı

Eskişehir'de Seyitgazi ilçesinde yazın çıkan büyük orman yangınında şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) personellerinden TUSAŞ'ta uçak mühendisi olan Muharrem Can'ın (42) adına memleketi Konya'da hatıra ormanı oluşturuldu. Ailesi ve sevenleri şehit Can adına yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. ANKA, ŞİMŞEK, AKSUNGUR projelerinde görev alan genç mühendis,HÜRJET projesinde tasarım başmühendisi olarak görev yapıyordu. 2015 yılından bu yana da AKUT bünyesinde görev alan Muharrem Can gönüllü olarak sayısız göreve katıldı.Genç mühendisin adına oluşturulan hatıra ormanında, 'Diktiğiniz her fidan yeşil vatana umut olsun' sloganıyla yüzlerce fidanı toprakla buluşturuldu.