Yeşil vatanı canlandırmak için büyük seferberlik

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yaklaşık bir haftada farklı noktalarda 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale etti. Şimdiyse sıra yanan alanların rehabilite edilmesine geldi. İşte dört aşamalı rehabilitasyon çalışması:

SOĞUTMA: İlk aşamada yanan alanlar tamamen soğutulacak.

HASAR TESPİTİ: Soğutma çalışmalarının ardından yanan alanlarda ayrıntılı hasar tespiti yapılacak.

YEŞİLLENDİRME: Gençleşme kapasitesi yüksek alanlarda doğanın kendini yenilemesine fırsat verilirken ihtiyaç duyulan bölgelerde ise tohum ekimi veya fidan dikimi gerçekleştirecek.

AĞAÇLANDIRMA: Yazın saha temizliği ve toprak hazırlıkları yapılırken fidan dikimi ve tohum ekimi de sonbahar ya da ilkbaharda gerçekleştirecek. Ardından bölgenin iklimine ve orman tipine uygun türlerle ağaçlandırma çalışmalarına geçilecek.

25 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARDIK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, illerimize 25 milyon lira tutarında kaynak aktardık. Hane ziyaretlerimizi ve hasar tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

YÜZDE 77'Sİ İHMALDEN

Muğla, Antalya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Yalova ve Kütahya'nın farklı noktalarında çıkan yangınların tamamı, kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. Tespiti yapılan yangınların yüzde 3'ü yıldırım, yüzde 5'i kasıt, yüzde 15'i kaza, yüzde 77'si ise ihmal ve dikkatsizlik olarak tespit edildi.