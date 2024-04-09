Yeşil yapraklı sebzeler beyni gençleştiriyor

İçerdiği zengin bileşenler nedeniyle yeşil yapraklı sebzeler, kalp sağlığından beyin sağlığına kadar önemli. Uzmanlar, K vitamini, lutein ve folat gibi temel besin maddeleri içeren yeşil yapraklı sebzelerin damar sağlığını koruyarak beyni olumlu yönde etkilediğini belirtiyor. ABD'deki Rush Üniversitesi'nden bilim insanları, her gün bir porsiyon yeşil yapraklı sebze yemenin yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlattığını dile getirdi. Yapılan çalışmada, iki veya daha fazla porsiyon yeşil sebze yiyen kişilerde tipik olarak 11 yaş daha genç birinin hafıza ve hatırlama becerilerini sergilediği kaydedildi.