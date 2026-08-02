Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç Sabah.com.tr’ye açıkladı! Çocukları dijital sarmaldan kurtaracak altın kural

1. Akıllı telefonlar ve sosyal medya, çocuk ile ergenlerin ruh sağlığını tam olarak hangi kanallardan ve nasıl dönüştürdü?

Baştan şunu söyleyeyim: Mesele teknolojinin kendisi değil. Teknoloji, doğru kullanıldığında çok kıymetli bir araç. Bizim sorduğumuz soru şu: Çocuk teknolojiyle mi büyüyor, yoksa hayatı teknoloji üzerinden mi yaşamaya başlıyor?

Dönüşüm birkaç kanaldan işliyor. Birincisi zamandır. Ekranda geçen her saat, aslında başka bir şeyden çalınan saattir: Uykudan, oyundan, hareketten, arkadaşlıktan, aile sohbetinden. Oysa çocukluk; koşarak, düşüp kalkarak, dokunarak ve gerçek ilişkiler kurarak öğrenilen bir dönemdir. Ekranda göz var, kulak var ama dokunmak, koklamak, tatmak yok. Beş duyunun eksildiği bir öğrenme, çocuğu eksik besler.