Yeşilay’dan 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine destek

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeyi değerlendirdi. Düzenlemeyle 15 yaşını doldurmayan çocuklara sosyal ağ hizmeti verilmemesi, 15 yaşını dolduranlara ise yaşlarına uygun hizmetler sunulması ve ebeveyn denetim araçlarının güçlendirilmesi öngörülüyor.

SONSUZ KAYDIRMAYA SINIR ÇAĞRISI

Yeşilay, çocukların dijital dünyada karşılaştığı riskin yalnızca fazla ekran süresi olmadığını vurguladı. Sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, sürekli bildirimler ve kişiselleştirilmiş öneri sistemlerinin çocukların dikkatini, uyku düzenini ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebildiğine dikkat çekildi.

GECE ERİŞİMİ KISITLANSIN

Yeşilay, çocuk hesaplarında günlük kullanım sürelerinin yaşa göre sınırlandırılmasını, gece saatlerinde sosyal medya erişiminin kısıtlanmasını ve okul saatlerinde bildirimlerin susturulmasını istedi. Sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma gibi kullanıcıyı sürekli içerik tüketmeye yönelten özelliklerin de çocuk hesaplarında kapatılması veya sınırlandırılması gerektiği belirtildi.

ZARARLI İÇERİKLERE KARŞI ÖNLEM

Çocuklara yönelik algoritmaların kullanım süresini artırmak yerine güvenlik ve yaşa uygunluk esas alınarak tasarlanması gerektiği kaydedildi. Siber zorbalık, cinsel istismar, şiddet, yasa dışı bahis ve kumar ile alkol, tütün ve uyuşturucuyu özendiren içeriklere karşı daha güçlü önlemler alınması çağrısı yapıldı.

ŞEFFAFLIK VE DENETİM ŞART

Platformların çocuk hesaplarına yönelik algoritma, reklam ve tasarım tercihlerinin bağımsız denetime açılması gerektiğini belirten Yeşilay, şirketlerin düzenli şeffaflık raporları yayımlamasını istedi. Yaş doğrulama sistemlerinde çocukların ve ailelerin kişisel verilerinin korunması gerektiği de vurgulandı.

"TELEFONU BIRAK DEMEK YETMEZ"

Yeşilay açıklamasında, "Çocuğa 'telefonu bırak' demek yetmez. Çocuğu telefonu bırakmayı zorlaştıran bir dijital tasarımla baş başa bırakmamak gerekir" denildi. Çocukların dijital güvenliğinin yalnızca ailelerin sorumluluğuna bırakılamayacağı belirtilerek yaş sınırının güvenli tasarım, bağımsız denetim, mahremiyet ve etkili ebeveyn araçlarıyla desteklenmesi çağrısı yapıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör