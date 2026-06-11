Yeşilay’dan Esenyurt’a gençlik merkezi

Esenyurt'ta, gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Yeşilay Esenyurt Gençlik Merkezi açıldı. Merkez, gençlerin bağımlılıklardan uzak ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla eğitim, sanat, kültür ve sosyal gelişim alanlarında çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bağımlılık meselesi sadece bağımlı olan insana zarar vermez, bütün topluma zarar verir. Türkiye'nin 105 noktasında Yeşilay danışmanlık merkezimiz var. Şu an tohum saçıyoruz. İnşallah attığımız adımların meyvesini hep beraber göreceğiz. Esenyurt'un her mahallesine girecek, her sokağında yer alacağız."

BELEDİYEDEN ANLAMLI HEDİYE

Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy ise konuşmasında çocuklara ve gençlere dokunmak gerektiğini hatırlatarak, Yeşilay Gençlik Merkezi'nde bulunan Kafe 1920'ye mobil kahve makinesi hediye ettiklerini duyurdu. Yerleşke içerisinde yer alan Kafe 1920 ile gençlerin bağımlılıklardan uzak, keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor.