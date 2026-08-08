Yeşilay’dan göçmen gençlere anlamlı destek

Yeşilay'ın öncülüğünde; Marmara Üniversitesi
, Oslo Belediyesi ve Hamburg
-Eppendorf Üniversitesi'nin iki yıllık yoğun çalışması sonucunda hayata geçirilen "Göçmen Gençlere Yönelik Bağımlılık Önleme Modeli Geliştirme Projesi" tamamlandı. Toplantıda konuşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Genel Başkan Yardımcısı Büyükelçi Dr.Mehmet Güllüoğlu, "Savaş ve göç gibi travmatik süreçler bağımlılık riskini tetikliyor. Bu tür travmaların bağımlılık oranlarını artırdığından, somut çözümler üretmek için bu projeyi başlattık" dedi.