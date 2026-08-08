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Giriş Tarihi: 8.08.2026

Yeşilay’dan göçmen gençlere anlamlı destek

DUYGU VAROL DUYGU VAROL
Yeşilay’dan göçmen gençlere anlamlı destek
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Yeşilay'ın öncülüğünde; Marmara Üniversitesi, Oslo Belediyesi ve Hamburg-Eppendorf Üniversitesi'nin iki yıllık yoğun çalışması sonucunda hayata geçirilen "Göçmen Gençlere Yönelik Bağımlılık Önleme Modeli Geliştirme Projesi" tamamlandı. Toplantıda konuşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Büyükelçi Dr.Mehmet Güllüoğlu, "Savaş ve göç gibi travmatik süreçler bağımlılık riskini tetikliyor. Bu tür travmaların bağımlılık oranlarını artırdığından, somut çözümler üretmek için bu projeyi başlattık" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ #HAMBURG #MARMARA ÜNİVERSİTESİ

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Yeşilay’dan göçmen gençlere anlamlı destek
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