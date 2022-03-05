Haberler Yaşam Haberleri Yeşilay’ın esnaf elçileri
Giriş Tarihi: 6.3.2022

Yeşilay’ın esnaf elçileri

Yeşilay’ın esnaf elçileri
Kırklareli'nde Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında 39 esnaf, çevrelerinde gördükleri bağımlıları Türkiye Yeşilay Cemiyetine bildirerek kötü alışkanlıklardan kurtarılmalarına aracılık ediyor. Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Halil Yücel "Gönül elçilerimizin desteği ile bağımlı olan gençlerimize, çocuklarımıza ve yetişkinlere kolaylıkla ulaşabiliyoruz" dedi. Yeşilayın gönüllü elçisi kafe işletmecisi Kadriye Dedeoğlu bir kişiyi bile bağımlılıktan kurtarmanın önemli kazanç olduğunu vurguladı. Esnaf Selçuk Çoban ise Yeşilay sayesinde çalışanlarına ve çevresindeki birçok kişiye sigarayı bıraktırdığını söyledi. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

Rusya Ukrayna savaşında son durum: Zelenskiy'den flaş çağrı: Saldırıya geçin!
SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Son dakika: Ukrayna Gizli Servisi müzakere heyeti üyesini öldürdü...
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Son dakika: 14 yıl sonra bir ilk! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan ile görüşecek
İlber Ortaylı'dan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili çarpıcı sözler: Başka türlü denge tesis edilemez
0 Rh Pozitif Kan Grubu Özellikleri Nelerdir? 0 Rh Pozitif Kan Grubuna Göre Beslenme Listesi Nasıl Olmalıdır?
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: "Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez"
Son dakika: ABD’den ikiyüzlü karar! Lobici Rus işadamı Alişer Usmanov’u muaf tuttular!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeşilay’ın esnaf elçileri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA