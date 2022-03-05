Yeşilay’ın esnaf elçileri

Kırklareli'nde Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında 39 esnaf, çevrelerinde gördükleri bağımlıları Türkiye Yeşilay Cemiyetine bildirerek kötü alışkanlıklardan kurtarılmalarına aracılık ediyor. Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Halil Yücel "Gönül elçilerimizin desteği ile bağımlı olan gençlerimize, çocuklarımıza ve yetişkinlere kolaylıkla ulaşabiliyoruz" dedi. Yeşilayın gönüllü elçisi kafe işletmecisi Kadriye Dedeoğlu bir kişiyi bile bağımlılıktan kurtarmanın önemli kazanç olduğunu vurguladı. Esnaf Selçuk Çoban ise Yeşilay sayesinde çalışanlarına ve çevresindeki birçok kişiye sigarayı bıraktırdığını söyledi. AA