Yeşilçam efsanesine bitmeyen ayıp

Kocaeli'nde İzmit Belediyesi, Türk sinemasının unutulmaz ismi Hulusi Kentmen'in çocukluğunun geçtiği evde 2020'de restorasyon çalışması başlattı. Veliahmet Mahallesi'ndeki evin 'Hulusi Kentmen Sanat Evi ve Müzesi' olarak kente kazandırılması hedeflendi ancak proje aradan geçen 5 yıla rağmen tamamlanamadı.

MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, yapının defalarca ihaleye çıkılmasına rağmen bitirilememesine tepki gösterdi. Yarım kalan restorasyon alanında incelemelerde bulunan Kazan, sürecin 2019'da kendi meclis üyeliği döneminde gündeme geldiğini, 2020'de ise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından ilk ihalenin yapıldığını hatırlattı.

NEDEN HÂLÂ AÇILMIYOR

Evin 2020'den bu yana her yıl birçok kez ihaleye çıkarıldığını söyleyen Kazan "Ortada bitmeyen bir iş var ama her yıl sanki yeni bir proje yapılmış gibi bunun reklamı yapılıyor. Hulusi Kentmen'in bile bu kadar haberi olmamıştır. Fatma Başkan her sene yılda 5 kez burayı haber yaptırarak gündemde tutuyor. Görev süresinin ikinci yılını doldurmuş bir belediye başkanından bahsediyoruz.



İlker Kazan

Buna rağmen aynı yer için belki de 10'uncu kez ihaleye çıkılıyor. Kendisini, yapılmayan işleri reklamlarla anlatmak yerine İzmit'e gerçekten değer katacak işleri hayata geçirmeye davet ediyoruz" dedi. Hulusi Kentmen'in adını taşıyan yapının yıllardır atıl vaziyette bekletilmesini eleştiren Kazan "Sanatçıya verilen değer maalesef burada çok net bir şekilde ortada. Yapının yıllardır bu halde bekletilmesi kabul edilebilir değil" görüşünü dile getirdi. İHA