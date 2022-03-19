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Giriş Tarihi: 19.3.2022

Yeşilçam emekçisi Tulgar’a veda

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yeşilçam emekçisi Tulgar’a veda
İstanbul'da hayatını kaybeden yönetmen, oyuncu ve yapımcı Kunt Tulgar, son yolculuğuna uğurlandı. Tulgar için Zincirlikuyu Camii'nde dün saat 16.00'da cenaze töreni düzenlendi. Törene oğlu Kaan Tulgar, yakınları ve Yeşilçam emekçileri katıldı. Yönetmen Sancak Bayraktar, "Tulgar Ağabeyimizin sevdiğimiz saydığımız güzel bir insandı. Bugün burada üç beş kişiden başka kimse yoktu" dedi. Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği Eski Başkanı İsmail Ölçerman, "Değerli bir sanatçıydı, çok üzgünüz, kaybettik. Kimse gelmedi, vefasızlık oldu" ifadelerini kullandı. Tulgar, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Yeşilçam emekçisi Tulgar’a veda
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