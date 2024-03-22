Yeşilcam’ın gamzeli güzeline veda! Bahar Öztan son yolculuğuna uğurlandı

11 Ağustos 1962 tarihinde Hatay İskenderun'da dünyaya gelen Bahar Öztan, Türk sinemasına damga vurmuş onlarca filmde rol aldı. Türk sinemasının Gamzeli Güzeli olarak bilinen Bahar Öztan, daha önce 3 defa kanseri yenmiş ancak kolon kanserine yakalanmıştı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve buradaki özel bir hastanede tedavi gören Bahar Öztan, Perşembe Günü hayatını kaybetti.