Yeşilcam’ın gamzeli güzeline veda! Bahar Öztan son yolculuğuna uğurlandı

Kolon kanseri sebebiyle hayatını kaybeden 61 yaşındaki Türk sinemasının Gamzeli Güzeli Bahar Öztan, Üsküdar'da ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
11 Ağustos 1962 tarihinde Hatay İskenderun'da dünyaya gelen Bahar Öztan, Türk sinemasına damga vurmuş onlarca filmde rol aldı. Türk sinemasının Gamzeli Güzeli olarak bilinen Bahar Öztan, daha önce 3 defa kanseri yenmiş ancak kolon kanserine yakalanmıştı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve buradaki özel bir hastanede tedavi gören Bahar Öztan, Perşembe Günü hayatını kaybetti.
OĞLU TAZİYELERİ KABUL ETTİ
İşlemlerinin ardından Bahar Öztan'ın cenazesi Üsküdar'da bulunan Şakirin Cami'ne getirildi. Burada oğlu Yiğit Çolak başta olmak üzere yakınları taziyeleri kabul etti. Cenazeye Nuri Alço, Serdar Gökhan, Gökhan Güney, Selami Şahin ile çok sayıda seveni Bahar Öztan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Bahar Öztan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.