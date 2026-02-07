Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nevin Efe son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'da kariyeri boyunca birçok projede rol alan ve son olarak "Yankı: İkinci Perde" adlı dizide boy gösteren Nevin Efe, 78 yaşında Geçirdiği KOAH atağı sebebiyle hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Nevin Efe, yaşam savaşını kaybetti.

"SICAKLIĞIN, İNCELİĞİN HEP BİZİMLE KALACAK"

Acı haberi, ünlü oyuncunun menajeri Ayça Irgan sosyal medya hesabından duyurdu. "Sevgili Nevin Efe'miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı" diyen Irgan, sözlerine şöyle devam etti: "Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an, şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında. Nevin ablacığım, sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın, inceliğin hep bizimle kalacak. Mekânın cennet, ruhun şad olsun. Işığın yolumuzu aydınlatsın. Sevenlerine, ailesine, dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." Diye duyurmuştu.

Hayatını kaybetmesiyle sevenlerini yasa boğan Usta oyuncu Nevin Efe için cenaze töreni düzenlendi. Bakırköy'de Kartaltepe Çamlık Cami'de öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Mihraban Er, 25 yıllık dostu Nevin Efe'nin tabutunun yanına saksıda çiçekler bıraktı.

NEVİN EFE KİMDİR?

5 Mart 1947 doğumlu Nevin Efe 78 yaşında hayatını kaybetti. Nevin Efe Yeşilçam'ın yanı sıra 'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Arka Sokaklar', 'Kirli Sepeti' gibi dizilerde de oynamış bir oyuncudur.