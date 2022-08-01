Haberler Yaşam Haberleri Yeşilköy Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Yeşilköy İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?
Giriş Tarihi: 1.8.2022 13:37 Son Güncelleme: 1.8.2022 13:37

Yeşilköy Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Yeşilköy İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?

Günümüzde toplu taşıma insan hayatının en önemli ulaşım araçlarından biri konumundadır. Özellikle Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul genelinde toplu taşıma gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu toplu ulaşım araçları içinde İstanbul’da büyük yeri olan Marmaray bulunmaktadır. Halkalı – Gebze arası ulaşım için kullanılan Marmaray birçok durağı da kendi içinde barındırmaktadır. Avrupa ve Anadolu Yakası arasında en hızlı ulaşım aracı da yine bu raylı sistem olan Marmaray’dır. Marmaray’ın duraklarının konumları ve diğer bölgelere ulaşımın nasıl olacağı konusu da kişilerin merak ettiği konulardan biridir. Peki, Yeşilköy Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Yeşilköy İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?

Yeşilköy Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Yeşilköy İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?

Marmaray'ın artı bir özelliği ise dolmuş, otobüs, metro, tramvay ve vapur durakları ile bağlantısının olması ve başka yerlere geçiş yapacak olan vatandaşların işlerini de kolaylaştırarak büyük avantaj sağlamasıdır. Yeşilköy sahilinin İstanbul'da yaşayan vatandaşlarca büyük öneme sahip olması ulaşım konusundaki soruları da peşinden getirmiştir. Yazımızda bizler de sizleri bilgilendirmek adına Yeşilköy Marmaray durağı nerede, yol tarifi ile Marmaray Yeşilköy İstasyonu'na nasıl gidilir, sahile yakın mıdır gibi soruların cevaplarını ayrıntılı olarak verdik. Yazımızın devamını okuyarak bu bilgilere ulaşabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yeşilköy Marmaray Durağı

Yeşilköy Tren İstasyonu, eski adıyla Ayastefanos istasyonu olarak da bilinmektedir ve açılışı 1872 senesidir. Bakırköy İlçesine ait Yeşilköy Mahallesinde bulunan TCDD'ye ait tren istasyonudur. Fransız bir şirket tarafından yapılmıştır. Elektrifikasyon altyapısıyla 1955'te tekrardan inşa edilmiş ve 2013 yılına kadar Sirkeci – Halkalı banliyö trenine hizmet vermiştir. 2013 yılında Marmaray projesi kapsamında kapatılmış ve 2019'da tekrardan hizmete girmiştir.

Yeşilköy Marmaray İstasyonu Yeşilköy sahiline yakınlığıyla bilindiğinden buraya gelecek olan vatandaşlar için en çok kullanılan toplu taşımalardan biri olmuştur. Yeşilköy sahiline gitmek isteyen vatandaşlar Marmaray Yeşilköy İstasyonu'nda inerek kısa bir yürüme mesafesi ile sahil şeridine rahatlıkla çıkabilmektedirler. Marmaray'ın buraya gelmesi de ulaşımı kolaylaştıran bir unsurdur.

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Yeşilköy Marmaray İstasyonu Sahile Yakın mı?

Yeşilköy Marmaray İstasyonu, Atatürk Havaalanı'na yakın olduğu kadar sahil şeridine de yakın bir konumdadır. Eğer gelecek vatandaşlar Marmaray'ı kullanırlarsa Yeşilköy İstasyonu'nda indikten sonra yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüşün ardından sahile rahatlıkla ulaşabileceklerdir.

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Yeşilköy Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Yeşilköy İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?
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